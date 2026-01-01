🚨 Происшествия
Сообщения о ЧП, авариях и работе экстренных служб.Следить за новостями ↗
Происшествия, сообщения экстренных служб и важные события России — в одном новостном канале.Читать новости в MAX →
Сводки и сообщения о событиях в регионах России.
Сообщения о ЧП, авариях и работе экстренных служб.Следить за новостями ↗
Пожары, спасательные операции и сообщения МЧС.Открыть канал ↗
Важные события, дорожные происшествия и оперативные сообщения.
Подписывайтесь на «Новости России — ЧП | Сводка дня» в MAX. Важные сообщения — в одном месте.Перейти в канал MAX →