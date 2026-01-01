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Новости · Происшествия · События

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Происшествия, сообщения экстренных служб и важные события России — в одном новостном канале.

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Что публикуем

Сводки и сообщения о событиях в регионах России.

Пожарные тушат возгорание

🚒 Чрезвычайные ситуации

Пожары, спасательные операции и сообщения МЧС.

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Сотрудник МЧС на месте дорожного происшествия

🚔 ДТП и события регионов

Важные события, дорожные происшествия и оперативные сообщения.

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